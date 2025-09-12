Reggio Calabria, Sigfrido Ranucci a Grotteria per un evento del PD sulla libertà di stampa

Sabato 13 Settembre alle ore 17:00, a Grotteria, presso la Piazza Vincenzo Bruzzese, il Circolo del Partito Democratico di Grotteria ospiterà un’iniziativa pubblica sulla libertà di stampa, durante la quale sarà presentato il libro “La Scelta” di Sigfrido Ranucci. “In un clima di totale ostilità nei confronti della libertà di stampa, la presenza di Sigfrido Ranucci a Grotteria vuole essere un momento di discussione e di confronto su un tema quanto mai attuale e delicato che guarda al diritto all’informazione come un patrimonio da difendere e tutelare” si legge in una nota.

Dialogheranno con Sigfrido Ranucci Tania Bruzzese, Presidente del Partito Democratico Metropolitano di RC; Lucio Musolino, Giornalista de “Il Fatto Quotidiano” e Giuseppe Mazzaferro, Direttore Editoriale di Telemia. I saluti saranno affidati al Segretario di Circolo Simone Femia.