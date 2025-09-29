Reggio Calabria, riprendono le visite mediche specialistiche gratuite

La Parrocchia San Nicola di Bari e Santa Maria della Neve di Prumo‑Riparo e Cannavò, guidata da don Giovanni Gattuso, annuncia con gioia la ripresa delle Visite Mediche Specialistiche Gratuite, dopo la pausa estiva. Questa iniziativa, radicata nel cuore della vita parrocchiale, trae ispirazione dalla parabola evangelica del Buon Samaritano (Lc 10,25‑37), figura esemplare di chi si fa prossimo, di chi si china sulle ferite dell’altro per curarle con compassione e amore.

Saranno presenti i seguenti medici specialisti, che offriranno la loro professionalità in forma totalmente gratuita:

Dott. Luca Carbone – Urologo

Dott. Francesco Catalano – Nefrologo

Dott. Francesco Ciancia – Cardiologo

Dott. Antonio Foti – Internista

Durante le visite, previo parere medico e valutazione clinica, potrà essere offerta la possibilità di eseguire esami aggiuntivi come l’ecografia e l’elettrocardiogramma (ECG), qualora ritenuti necessari per un approfondimento diagnostico. A loro va il nostro più sincero ringraziamento per la generosità e la disponibilità, che sono segno tangibile di una medicina dal volto umano, fatta non solo di competenza, ma anche di cuore.

Dettagli

Quando ci saranno le visite? Mercoledì 8 ottobre 2025 presso i locali parrocchiali della Chiesa di Santa Maria della Neve – Riparo. Prenotazione obbligatoria al numero: 389 315 7118

Il pensiero del parroco, don Giovanni

“In un tempo in cui tutto sembra misurarsi in termini di efficienza e guadagno, il dono gratuito del tempo e delle competenze diventa segno profetico. Questa iniziativa non è solo un servizio medico: è un gesto di Vangelo vissuto. È la comunità che si fa prossimo, che si china con amore su chi è nel bisogno. Il nostro desiderio è che nessuno si senta solo, abbandonato, dimenticato. Che ciascuno possa sentirsi guardato, ascoltato e curato con tenerezza, come farebbe Cristo stesso. Ringrazio di cuore i medici, i volontari e tutti coloro che rendono possibile questo cammino di carità”, afferma Don Giovanni Gattuso. L’invito è rivolto a tutti coloro che hanno necessità, ma anche a chi desidera condividere e sostenere questo gesto di fraternità, nella preghiera e nel servizio.