Reggio Calabria, primo memorial “Aldo Fiorenza”: il racconto

A Reggio Calabria si è svolto il primo “Memorial Aldo Fiorenza”, torneo in memoria del fotografo reggino. In campo, nel quadrangolare allievi, le compagini Val Gallico, Reggioravagnese, Pro Pellaro e Campese. I familiari, la figlia Cristina e il genero Peppe Scopelliti, presenti alla manifestazione seguita da una massiccia presenza di appassionati. “Si ringrazia il Val Gallico per l’ospitalità con il direttore generale Natale Gatto. Un contributo alla riuscita dell’evento-ricordo anche da Mimmo Scappatura e Mario Merolillo. Le squadre allievi si sono date battaglia ma con correttezza. Alla fine la premiazione alle squadre partecipanti. Ciao Aldo, prepara lo ‘scatto fotografico’ anche questo pomeriggio con la tua genialità” si legge una nota.