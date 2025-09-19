Reggio Calabria, Performance Pittorica live del maestro Allegra | INFO

La città si prepara a vivere un momento speciale di arte e spettacolo. Oggi, venerdì 19 settembre 2025, presso la Pasticceria Fragomeni (via Sbarre Inferiori 120), il Maestro Alessandro Allegra completerà la sua Performance Pittorica in un evento unico che unirà creatività e convivialità. Il programma della serata prevede: Ore 18.00 – 20.00: completamento della Performance Pittorica dal vivo; dopo le ore 20.00: inaugurazione ufficiale dell’opera e gran finale con il botto.

Un appuntamento imperdibile per appassionati d’arte, giornalisti e cittadini, che avranno l’occasione di assistere alla nascita di un’opera straordinaria e condividere un momento di festa in un’atmosfera accogliente e suggestiva.