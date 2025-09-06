Reggio Calabria, “Padel for Children”: il torneo benefico per i bambini del G.O.M | INFO

Il Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Emanuele Mattia, in collaborazione con il Presidente del Comitato Provinciale CSI di Reggio Calabria, Paolo Cicciù, promuove l’iniziativa benefica “Padel for Children”, un torneo amatoriale di padel in programma sabato 27 e domenica 28 settembre presso il Centro Sportivo Mirabella.

L’evento nasce con l’obiettivo di unire sport, solidarietà e comunità, attraverso una raccolta fondi a favore del Reparto di Pediatria del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi-Melacrino-Morelli” di Reggio Calabria.

Il ricavato sarà destinato all’acquisto di un Rilevatore di Vene Professionale, strumento di fondamentale importanza per agevolare le cure pediatriche e migliorare il percorso assistenziale dei piccoli pazienti.

“Con questa iniziativa – sottolinea Emanuele Mattia – vogliamo dimostrare che la vicinanza ai bambini passa anche attraverso lo sport, capace di generare solidarietà e partecipazione“.

Un sentito ringraziamento va al Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, nella persona della Dott.ssa Tiziana Frittelli, Commissario Straordinario, per la disponibilità e la sensibilità dimostrata verso l’iniziativa; al Direttore di Pediatria, dott. Domenico Minasi, e alla Responsabile del Reparto, dott.ssa Rita Agnello, per il prezioso sostegno; al Centro Sportivo Mirabella, che ha generosamente messo a disposizione le proprie strutture; e a tutte le realtà che sosterranno il progetto.

“Il CSI – dichiara Paolo Cicciù – è orgoglioso di affiancare questa iniziativa che unisce lo sport a un gesto concreto di solidarietà. Lo sport è comunità, ed è nostro dovere metterlo al servizio dei più piccoli“.

Il torneo prevede gare amatoriali libere, sia maschili che miste. All’interno della manifestazione sarà inoltre presentato il Grand Prix di Padel CSI, circuito sviluppato in 8 tappe con Master finale e qualificazioni per le finali nazionali.

Il Garante e il CSI invitano cittadini, famiglie e appassionati di sport a partecipare numerosi: un’occasione per vivere due giornate di sano divertimento contribuendo concretamente a un progetto che potrà portare sollievo e supporto ai piccoli degenti del nostro ospedale.