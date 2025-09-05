Reggio Calabria, non solo cittadinanza onoraria: il presidente della FIFA Infantino riceverà anche il Premio Granillo

Il presidente della FIFA Gianni Infantino riceverà anche il Premio alla Carriera, all'interno della kermesse del Premio Sportivo Internazionale Oreste Granillo, quest'anno arrivato alla settima edizione

Presidente Fifa Gianni Infantino
Foto Ansa

Il presidente della FIFA Gianni Infantino protagonista in questi giorni a Reggio Calabria. Domani mattina, infatti, riceverà la cittadinanza onoraria della città dello Stretto, in una cerimonia che si terrà a Palazzo San Giorgio. Oltre a questo, riceverà anche il Premio alla Carriera, all’interno della kermesse del Premio Sportivo Internazionale Oreste Granillo, quest’anno arrivato alla settima edizione.

Con una nota ufficiale l’ideatore dell’iniziativa, il giornalista Maurizio Insardà; la figlia dell’indimenticabile Presidente Maria Stella Granillo; Tino Scopelliti Presidente Regionale del Coni Calabria; Saverio Mirarchi Presidente della Figc Calabria e il presidente della giuria Italo Cucci hanno divulgato l’importante notizia. Il presidente Infantino nei suoi tanti anni di carriera si è sempre contraddistinto per competenza e stile, portando l’eccellenza del calcio in tutto il mondo.

