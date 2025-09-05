Reggio Calabria, non solo cittadinanza onoraria: il presidente della FIFA Infantino riceverà anche il Premio Granillo

Il presidente della FIFA Gianni Infantino protagonista in questi giorni a Reggio Calabria. Domani mattina, infatti, riceverà la cittadinanza onoraria della città dello Stretto, in una cerimonia che si terrà a Palazzo San Giorgio. Oltre a questo, riceverà anche il Premio alla Carriera, all’interno della kermesse del Premio Sportivo Internazionale Oreste Granillo, quest’anno arrivato alla settima edizione.

Con una nota ufficiale l’ideatore dell’iniziativa, il giornalista Maurizio Insardà; la figlia dell’indimenticabile Presidente Maria Stella Granillo; Tino Scopelliti Presidente Regionale del Coni Calabria; Saverio Mirarchi Presidente della Figc Calabria e il presidente della giuria Italo Cucci hanno divulgato l’importante notizia. Il presidente Infantino nei suoi tanti anni di carriera si è sempre contraddistinto per competenza e stile, portando l’eccellenza del calcio in tutto il mondo.