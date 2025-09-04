Reggio Calabria, nasce la “Fondazione Rhegium Julii – Istituzioni e imprese per la cultura ETS”: pronta la presentazione | INFO

StrettoWeb

“Comunica che il prossimo sabato 6 settembre alle ore 11.00, presso la Sala Biblioteca Gilda Trisolini del Circolo culturale Rhegium Julii, alla presenza delle autorità comunali e metropolitane e dei Presidenti delle associazioni, si terrà la conferenza stampa di presentazione della Fondazione Rhegium Julii – istituzioni e Imprese per la cultura ETS, costituita il 2 settembre scorso, presso lo studio notarile Poeta- Putortì di Reggio Calabria”. Così in una nota il Circolo Rhegium Julii annuncia la conferenza di presentazione.

“Nell’occasione sarà possibile portare all’attenzione di tutti i positivi risultati raggiunti, in questi anni, dal Circolo Rhegium Julii, e la costruttiva collaborazione intercorsa con gli Enti territoriali per amplificare il ruolo di partecipazione attiva e di testimonianza. La Fondazione rappresenta lo strumento operativo più appropriato per affrontare i maggiori impegni derivanti dal ruolo assunto dal Rhegium Julii nel panorama culturale nazionale e internazionale” si legge ancora nella nota.