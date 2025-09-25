Reggio Calabria, l’architetto cileno Felipe Assadi apre il nuovo ciclo di seminari dell’Ordine degli Architetti | INFO

Prende avvio il nuovo ciclo di seminari e incontri culturali “Architetture e Paesaggi a Sud”, fortemente voluto dalla presidente Santina Dattola e dall’intero Consiglio dell’Ordine degli Architetti PPC di Reggio Calabria, con l’obiettivo di offrire alla città e agli iscritti un programma di alta formazione e dialogo internazionale sul progetto di architettura e paesaggio nei territori meridionali. Patrocinato dal DAED -Unirc e dal MaRC che ospita l’evento, l’appuntamento inaugurale vedrà protagonista Felipe Assadi, tra i più apprezzati architetti cileni contemporanei, con la presentazione della Monografia Electa a lui dedicata e vedrà gli interventi di: Fabrizio Sudano, Direttore MArRC; Santina Dattola, Presidente OAPPC RC; Consuelo Nava, Direttore DAED UNIRC; Michelangelo Pugliese, curatore dell’evento per OAPPC RC e Michelangelo Pivetta, UNIFI

La rassegna, che accompagnerà l’intero biennio 2025/2026, nasce per riflettere sul progetto nei contesti complessi e vitali del Sud e del Mediterraneo, intrecciandosi con gli Eventi Speciali dell’Ordine ospitati nella suggestiva terrazza del Museo Archeologico Nazionale.

Tra le finalità del ciclo:

valorizzare luoghi simbolici della città come spazi di dialogo tra storia e contemporaneità;

rafforzare l’identità culturale dell’Ordine come promotore di formazione di qualità;

offrire occasioni di confronto diretto con Maestri dell’architettura capaci di ispirare la pratica professionale;

costruire un calendario che unisca radicamento territoriale e apertura internazionale.

Con questo primo incontro, la terrazza del MArRC diventa palcoscenico di riflessioni condivise sul ruolo dell’architettura e del paesaggio nel nostro tempo, confermando l’impegno dell’Ordine nel promuovere la cultura architettonica contemporanea e nel valorizzare le potenzialità del territorio meridionale. Ingresso libero fino a esaurimento posti.