Reggio Calabria, l’allarme del Prof. Veronese: “undici anni senza nuove scuole, servono cantieri veri e date certe dopo Falcomatà”

“Per undici anni Reggio Calabria non ha visto un nuovo Istituto consegnato, né una programmazione seria capace di prevenire la chiusura dei plessi e il conseguente sovraffollamento. Questo bilancio ha un responsabile politico: Giuseppe Falcomatà e la sua giunta — per usare l’espressione che circola tra i cittadini, la sua “banda di calcetto”. Il risultato è una scuola che ha perso laboratori, biblioteche, palestre, spesso appena finanziati col PNRR e subito smantellati per ricavare aule, mentre gli alunni con disabilità sono i più penalizzati: niente aule di psicomotricità e attività individuale o di gruppo necessari nei progetti vita , percorsi difficili, servizi non adeguati”. Lo afferma in una nota il Prof. Simone Veronese – Associazione LIFE.

“Ma oggi non ci interessa il gioco delle colpe: mancano sei mesi alla fine della consiliatura e Falcomatà non potrà ricandidarsi. A noi, come LIFE, interessa che chi verrà dopo apra subito una stagione nuova. La ricetta è chiara, e non è un libro dei sogni: date certe, cantieri veri, scelte coraggiose. Cominciamo da Catona. Se i ragazzi hanno ancora un tetto è grazie alla Regione che ha prorogato l’uso dell’ex CIAPI: doveva essere un ponte di un anno, è diventato un viadotto di rinvii. La nuova amministrazione dovrà insediare il primo giorno una cabina di regia con Regione, Ministero delle infrastrutture e della Pubblica Istruzione e aprire la prima scuola in legno: un complesso antisismico, accessibile, con fotovoltaico e laboratori veri, consegna entro l’anno scolastico. È il modo concreto per chiudere l’era delle proroghe.

Passiamo a Gallico”.

“La Boccioni non è in costruzione: è in fase di espletamento della gara. Nel frattempo, però, si continuano a pagare affitti per una sistemazione a ridosso dell’alveo: denaro pubblico che evapora e rischio che non scompare. La prossima giunta dovrà destinare una quota vincolata del Decreto Reggio alla seconda scuola in legno in un’area idraulicamente sicura, così da azzerare i canoni e restituire aule dignitose immediatamente, mentre la gara viene chiusa e il cantiere “storico” parte con tempi e penali chiare. Poi c’è il quadrante Ce.Di.R.–Mazzini. Qui la città è esplosa demograficamente: ogni mattina il centro va in tilt e gli istituti centrali inghiottono spazi comuni per fare posto alle classi”.

“Leggiamo di una vendita del Mazzini: un errore doppio. Quell’area va rigenerata, non liquidata. La soluzione è demolire e ricostruire una grande scuola in legno per mille alunni, con palestre, laboratori STEAM, aule di sostegno e sensoriali, una biblioteca di quartiere. Così si alleggerisce il centro, si ridanno i laboratori alle scuole storiche e si costruisce una città scolastica a misura di bambini e famiglie, soprattutto per chi ha disabilità. Tutto questo richiede una bussola semplice e pubblica: un cronoprogramma esecutivo con giorno/mese/anno per rientrare plesso per plesso, e un SAL mensile online con gli scostamenti e le responsabilità firmate. Non servono proclami: servono firme, atti, cantieri. E servono soldi messi dove servono: il Decreto Reggio deve smettere di essere una promessa e diventare aule, sicurezza antincendio. Ogni euro risparmiato dagli affitti va girato su arredi, laboratori, inclusione”.

“A Pascoli, dove oggi si comprimono classi della Vitrioli, non bastano slogan: occorrono verifiche statiche chiuse, vulnerabilità sismica pubblicata, vie d’esodo e servizi adeguati subito. E sulla Ibico, simbolo di tempo perso, la prossima amministrazione dovrà dire una data vera e rispettarla, chiudendo per sempre il capitolo dei rinvii. Questo è l’appello di LIFE a chi governerà Reggio dopo Falcomatà: colmate il vuoto lasciato da undici anni di non-scelte. Fate parlare i cantieri, riportate la scuola al centro. A noi tocca vigilare: continueremo a pubblicare atti e date, a chiedere trasparenza, a difendere il diritto allo studio dei nostri ragazzi — tutti, soprattutto i più fragili”.