Reggio Calabria, la VC del Liceo Scientifico “Da Vinci” (1964/65) festeggia la tradizionale rimpatriata

“Eccoci, ci siamo, siamo la VC del Liceo Scientifico L. Da Vinci di Reggio Calabria, anno scolastico 1964/65. Da tempo remoto ci ritroviamo ogni anno davanti ad una tavola imbandita e, per un giorno, dimentichi degli immancabili acciacchi senili, scherziamo e ci divertiamo come in gioventù. Per legge naturale o per impossibilità, il numero dei partecipanti si riduce sempre più. In questa speciale ricorrenza i presenti erano: Andidero Antonino Barcella, Rosalba Cannizzaro, Vincenzo Catona, Giovanni Cimino, Annamaria Criaco, Salvatore Farina, Filippo Idone, Lorenzo Minutolo, Ferruccio Morabito, Giuseppe Muto, Mario Romeo, Tripepi Leopoldo. In questa occasione la “nostra” Rosalba ci ha fatto un gradito omaggio di una sua composizione in vernacolo di seguito proposta. Grazie Rosalba”. E’ questo il messaggio inviato alla Redazione di StrettoWeb dalla VC del Liceo Scientifico L. Da Vinci di Reggio Calabria, anno scolastico 1964/65.