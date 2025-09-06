Reggio Calabria, la premiazione del concorso “Calabria, terra mia” | FOTO

Si è svolta nella suggestiva Sala dei Lampadari di Palazzo San Giorgio la cerimonia di premiazione del concorso “Calabria, terra mia”, iniziativa pilota promossa nell’ambito del Festival A.I.Par.C. “Il settembre di Demetra”, progetto culturale che punta a valorizzare il patrimonio identitario e artistico della regione. L’evento si è aperto con una intensa Lectio Magistralis del prof. Aldo Maria Morace, dedicata all’opera Gente in Aspromonte di Corrado Alvaro, figura centrale della letteratura calabrese. Un momento di profonda riflessione sul rapporto tra uomo, terra e appartenenza, che ha offerto il contesto ideale per celebrare i lavori degli studenti dei licei reggini coinvolti nel concorso.

Il progetto ha rappresentato per i giovani partecipanti un’importante occasione di espressione culturale e di riflessione sulla propria identità territoriale, stimolando uno sguardo consapevole e creativo sulla Calabria come terra di storia, bellezza e visione futura.

Tra i numerosi elaborati pervenuti, si sono distinti per originalità e qualità i lavori presentati dagli studenti del Liceo “T. Gullì”, a cui è stata conferita una menzione speciale per la maggiore produttività e l’eccezionale partecipazione al concorso.

Primo Premio: Anna Maria Arcuri, Maria Calabrò, Martina Carriago, Alessandra Minghetti – Classe 2C SU

Terzo Premio: Jolanda Paviglianiti – Classe 4B L

Menzioni Speciali a: Sofia Baccillieri, Domenica Cuzzocrea, Giorgia Micalizzi, Ginevra Pinneri – 3C SU; Alessia Scopelliti – 3C SU; Chiara Falcone – 4C SU; Natalia Laurendi – 4C SU; Elena Maria Pia Martino – 5C SU

Il Dirigente del Liceo “T. Gullì”, prof. Francesco Praticò, ha espresso grande soddisfazione per il prestigioso riconoscimento ottenuto dalla scuola e per il livello di partecipazione dei suoi studenti. “Questo concorso ha rappresentato un’esperienza altamente formativa per i nostri ragazzi – ha dichiarato – Li ha messi nelle condizioni di riflettere in profondità, sviluppando una visione personale e creativa del proprio legame con la propria terra. Iniziative come questa non solo arricchiscono il percorso scolastico, ma contribuiscono alla crescita civica e culturale delle nuove generazioni. Il Festival Il settembre di Demetra si è dimostrato un interessante laboratorio di idee, un ponte tra scuola e territorio, tra passato e futuro, utile per costruire consapevolezza e senso di appartenenza”.