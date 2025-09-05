Reggio Calabria, l’8 settembre la tavola rotonda “Pace e Diritti nella Costituzione”

In occasione del passaggio a Reggio Calabria della tappa della Carovana della Pace organizzata dalle Acli Nazionali, lunedì 08 settembre alle ore 9.30 si terrà presso la sede provinciale Acli di Via Possidonea 31, una Tavola rotonda sul tema “Pace e Diritti nella Costituzione“. Insieme al Vice Presidente Nazionale Acli Pierangelo Milesi ed alla comunità Aclista Reggina guidata dal Presidente Claudio Romanò si parlerà di pace, diritti e di welfare, ed anche in considerazione del percorso già avviato insieme ad altre associazioni, di studio del fenomeno del disagio abitativo e delle nuove povertà con cui la nostra società deve confrontarsi.

Saranno presenti Sunia-Cgil Calabria, Coordinamento Reggino Metropolitano contro tutte le Guerre, Arcidiocesi di Reggio Bova, Ampa venticinqueaprile, ActionAid, Uniat-Uil Calabria, Confedilizia Reggio Calabria, ReggioNonTace, Associazione Interculturale Intenational House, Alpaa Flai Cgil Reggio Calabria. La pace si costruisce ogni giorno a partire dai luoghi che frequentiamo: famiglia, scuola, lavoro, istituzioni, comunità associative ove il dibattito ed il dialogo costruttivo possono diventare germoglio di iniziative che aiutando a risolvere problemi portano inevitabilmente ad aggiungere tasselli al difficile puzzle della pace e della fraternità.

Oggi parlare di pace è quantomai necessario, fondamentale e doveroso in un mondo funestato dalle guerre e dalla sopraffazione e le Acli sono chiamate a promuovere una cultura della pace e del dialogo ad ogni livello, partendo dalla dimensione concreta delle esperienze che generano dignità, solidarietà e futuro. La Carovana partita da Palermo nei giorni scorsi, attraverserà lo stivale toccando oltre 60 città italiane e passando per la Perugia Assisi, arriverà infine a Strasburgo nel mese di dicembre per la consegna di un “Appello per una nuova stagione di cooperazione, dialogo e sicurezza“.

L’iniziativa finanziata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è promossa dalle Acli Nazionali con il patrocinio dell’Ufficio Nazionale per i Problemi Sociali e il Lavoro della CEI, della Rete Italiana Pace e Disarmo e della Fondazione PerugiaAssisi.