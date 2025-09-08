Reggio Calabria, l’8 settembre la presentazione del romanzo “Col buio me la vedo io”

Lunedì 8 settembre alle 18.30, presso l’Area archeologica “Griso Laboccetta”, la presentazione del romanzo di Anna Mallamo “Col buio me la vedo io”. Converseranno sul romanzo l’Autrice e il noto giornalista reggino Giuseppe Smorto. Il romanzo di Anna Mallamo è stato definito dalla critica un libro magnetico in cui tutto è imprevedibile perché tutto, proprio tutto, matura nell’immaginario di un’autrice che ha molto da dire e un modo originalissimo per farlo.

L’evento è organizzato unitamente al Circolo Rhegium Julii ed in collaborazione con l’associazione Ulysses e la libreria Ave.