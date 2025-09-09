Reggio Calabria, “Io vado a scuola per imparare”: l’IC Cassiodoro-Don Bosco si discute di disagio psichico e famiglie in difficoltà

Giornata intensa e ricca di spunti riflessivi quella che si è svolta sabato 6 settembre per il convegno “Io vado a scuola per imparare. Apprendere in armonia”, presso l’IC Cassiodoro – Don Bosco. Gli argomenti trattati hanno offerto l’opportunità ai partecipanti apprendere punti di vista differenti. Si è parlato, infatti, dell’aumento del disagio psichico, delle famiglie in difficoltà e della scuola come osservatorio privilegiato.

Si è sottolineato di come Psicomotricità Funzionale di Le Boulch considera il movimento e i gesti corporei strumenti fondamentali per costruire competenze reali, in cui imparare non è solo acquisire nozioni: è vivere pienamente, esplorare, sperimentare, crescere con tutto se stessi. Si è esplorato il profondo legame tra emozioni e apprendimento, sottolineando come i processi cognitivi non possano essere pienamente compresi senza considerare le componenti

emotive.

In particolare, si è evidenziato il ruolo cruciale del docente come mediatore tra le emozioni degli studenti e i percorsi di apprendimento. Si è parlato di orientamento come strumento indispensabile per affrontare una questione culturale di fondo: il progressivo impoverimento della cultura di base di cui soffrono le nuove generazioni. L’orientamento quindi, come processo che si estende lungo tutto l’arco della vita e può riguardare sia l’educazione, quindi la scelta di percorsi di istruzione e formazione, sia l’approfondimento delle opportunità professionali, quando finalizzato alla conoscenza, anche diretta, del mondo del lavoro.

Tantissimi altri ancora i contenuti argomentati che hanno offerto opportunità di crescita e di confronto ai numerosi docenti, assistenti educativi e alla comunicazione, educatori, studenti universitari, psicologi e professionisti altri che si sono iscritti e hanno partecipato ai workshop pomeridiani. Un evento che ha voluto gettare le basi di alleanze professionali multiple al fine di creare un contesto scolastico in cui si possa apprendere in armonia.