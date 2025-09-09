Reggio Calabria, importante riconoscimento per Davide Destefano di “Gelateria Cesare”: riceverà il Premio alla Carriera 2025 | INFO

Ennesimo riconoscimento per Davide Destefano, gelatiere di Reggio Calabria e volto della “Gelateria Cesare”. Destefano infatti riceverà il Premio alla Carriera 2025, riconoscimento del settore riservato a chi contribuisce a far conoscere e apprezzare il gelato italiano nel mondo, esaltandolo a bene culturale. Da anni, ormai, l’impegno del gelatiere è trasversale: volto noto di un simbolo reggino, promuove e trasforma il prodotto trovando grandi apprezzamenti anche a livello nazionale. Importante anche il suo impegno nel sociale e nella formazione di giovani talenti, con l’obiettivo di salvaguardare le materie prime e l’identità territoriale.

Il Premio alla Carriera viene istituito dalla Fiera Gelatissimo in collaborazione con ITALCAM – Camera di Commercio italo – tedesca e la casa editrice Editrade. Nello specifico, la cerimonia di premiazione si terrà proprio nella città di Davide Destefano e di “Gelateria Cesare”, a Reggio Calabria, il 15 settembre 2025, presso il Festival del gelato artigianale di Scirubetta.