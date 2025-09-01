Reggio Calabria, il Sunsetland accoglie la performance del dj internazionale MOOJO

StrettoWeb

Nato in un mondo in cui i ritmi e le melodie erano vitali quanto l’aria stessa, il viaggio musicale di Moojo ha avuto inizio nel cuore vibrante del Sud della Francia, a Nizza. Fin da piccolo, Moojo ha mostrato una connessione innata con i ritmi e le melodie. Si è circondato di influenze musicali diverse, che spaziano dai suoni tradizionali africani e latini ai beat elettronici moderni, ponendo così le basi della sua identità musicale unica. Con il passare del tempo, la passione di Moojo per la musica è cresciuta, spingendolo in una ricerca incessante di conoscenza, perfezionando le sue abilità nella produzione e nel DJing. Con una straordinaria capacità di fondere diversi stili musicali culturali con elementi elettronici contemporanei, Moojo ha creato un sound inconfondibile che risuona con il pubblico di tutto il mondo.

Guidato dai suoi motti, “Oui.” e “We Rise By Lifting Others” (“Ci eleviamo sollevando gli altri”), ha fondato Calamar Records per supportare artisti emergenti e amici. Sul palco, i suoi set elettrizzanti lasciano un segno indelebile, dai club europei ai festival in Nord America e in Africa. Con i suoi brani “Desperado” e “Vamonos”, Moojo ha totalizzato milioni di stream su Spotify e catturato l’attenzione di artisti come Rufus du Sol, Diplo e Bedouin. In particolare, il suo remix di “Moth To A Flame” di The Weeknd e Swedish House Mafia è diventato il brano afro house più ascoltato del 2022, con oltre 7,1 milioni di stream su Spotify che, ad oggi, si attestano in oltre 14,6 milioni.

Il Sunsetland valorizza uno dei patrimoni più suggestivi di Reggio Calabria

Il Sunsetland, ogni giorno e sino al 21 settembre all’Arena dello Stretto, valorizza uno dei patrimoni più suggestivi di Reggio Calabria: il tramonto sullo Stretto. Un’azione di rigenerazione urbana finanziata nell’ambito delle azioni immateriali di rigenerazione urbana del PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027 e del POC Metro.

Il tramonto all’Arena dello Stretto delle ore 19:00 di oggi, 1 settembre, è con i local Dj Giustra & Lubrano, domenica 7 settembre accoglie la performance del dj internazionale MOOJO.