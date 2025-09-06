Reggio Calabria, il Sunsetland accoglie la performance del dj internazionale MOOJO

Il viaggio musicale di MOOJO ha avuto inizio nel cuore vibrante del Sud della Francia, a Nizza. Si è circondato di diverse influenze musicali: suoni tradizionali, africani, latini e beat elettronici. Con una straordinaria capacità di fondere diversi stili musicali culturali con elementi elettronici contemporanei, MOOJO ha creato un sound inconfondibile che risuona con il pubblico di tutto il mondo.

Con i suoi brani “Desperado” e “Vamonos”, Moojo ha totalizzato milioni di stream su Spotify e catturato l’attenzione di artisti come Rufus du Sol, Diplo e Bedouin. In particolare, il suo remix di “Moth To A Flame” di The Weeknd e Swedish House Mafia è diventato il brano afro house più ascoltato del 2022, con oltre 7,1 milioni di stream su Spotify che, ad oggi, si attestano in circa14,7 milioni.

ll Sunsetland, ogni giorno e sino al 21 settembre all’Arena dello Stretto, valorizza uno dei patrimoni più suggestivi di Reggio Calabria: il tramonto sullo Stretto. Un’azione di rigenerazione urbana finanziata nell’ambito delle azioni immateriali di rigenerazione urbana del PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027 e del POC Metro. Il tramonto all’Arena dello Stretto delle ore 19:00 di domani, domenica 7 settembre, accoglie la performance del dj internazionale MOOJO: artista con oltre 620 mila ascoltatori mensili su Spotify.