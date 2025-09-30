Reggio Calabria, il Ministro Valditara in visita al Liceo Scientifico “Alessandro Volta”

Il Liceo Scientifico Statale “Alessandro Volta” di Reggio Calabria, guidato dal Dirigente Scolastico Maria Rosa Monterosso, è lieto di invitare gli organi di stampa Mercoledì 1 Ottobre 2025, in occasione della visita istituzionale del Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. L’incontro, previsto alle 12.30, si inserisce nel calendario delle visite ministeriali alle scuole italiane e rappresenta un’importante occasione di confronto sui temi dell’innovazione didattica, dell’educazione di qualità e del ruolo strategico della scuola nel Mezzogiorno.

Saranno inoltre presenti Antonella Iunti, Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria e Antonino Domenico Cama, Dirigente dell’Ambito Territoriale di Reggio Calabria. Il Ministro visiterà la scuola, incontrando dirigenti, docenti ,studenti e personale scolastico, con un focus sui progetti innovativi e le esperienze didattico educative promosse dal liceo.