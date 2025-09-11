Reggio Calabria, il delirio continua: dopo mesi di abbandono tornano gli operai al ponte del Calopinace: “forse tra tre mesi…”

“Non ci volevamo credere quando ci hanno informati, anche perché avevamo letto notizie che avevano allontanato per il momento aspettative e speranze. Eppure è vero! Stamattina gli operai hanno ricominciato a lavorare alla struttura del ponte sul Calopinace. Da lunedì la squadra sarà rinforzata e, ragionevolmente, lavorando in maniera continuativa, saranno necessari circa 80/90 giorni. Non vediamo l’ora di poterlo attraversare !”. E’ questo il post pubblicato su facebook dal Comitato Quartiere “Ferrovieri-Pescatori”.