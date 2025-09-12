Reggio Calabria, il Comune chiarisce: “Noi per Santa Caterina regolarmente convocata nella 3ª Commissione Consiliare”

“In riferimento al comunicato comparso su varie testate relativo alla mancata convocazione dell’associazione “Noi per Santa Caterina” all’ultima seduta della 3ª Commissione Consiliare (Territorio, urbanistica, patrimonio edilizio e terriero, edilizia privata, viabilità, infrastrutture, trasporti, servizi tecnologici), con all’odg lo stato dell’arte dei lavori per la riqualificazione e l’adeguamento sismico della scuola Ibico, con la presente si intende comunicare formalmente che quanto divulgato non corrisponde a verità“. È quanto si legge in un comunicato inviato dal Comune di Reggio Calabria in cui viene smentita la mancata convocazione dell’Associazione “Noi per Santa Caterina” nell’ultima seduta della 3a Commissione Consiliare.

“Dalla 3ª commissione, infatti, giunge la precisazione che la convocazione dell’associazione in merito è stata fattivamente inviata e formalizzata tramite email che qui alleghiamo“, conclude il comunicato del Comune.