Reggio Calabria, il Circolo Culturale “L’Agorà” presenta il nuovo saggio di Enzo Rogolino sui sindacati autonomi

Continua la programmazione in remoto del Circolo Culturale “L’Agorà” con un nuovo incontro dedicato alla seconda pubblicazione di Enzo Rogolino sul tema “S.A.Pe.V. Sindacato Autonomo Personale Viaggiante Aderente CONFASAL (1985): Dai primi movimenti sindacali del 900 ai sindacati autonomi e di base dei giorni nostri”. Il libro rappresenta uno spaccato sindacale italiano. Dai primi anni del 900 ai giorni nostri. Una storia avvincente dei movimenti sindacali autonomi e indipendenti che hanno caratterizzato l’evoluzione storica delle lotte operaie. Più segnatamente l’autore racconta la propria esperienza maturata nel mondo dei trasporti ferroviari e via via fino alla nascita e alla costituzione di un vero e proprio sindacato di categoria: il S.A.Pe.V. fortemente rappresentativo del personale ferroviario viaggiante delle FF.SS. In Italia, il Sindacato Autonomo Personale Viaggiante (SPV), ora parte della Confederazione OR.S.A., rappresenta i lavoratori del settore viaggiante.

La storia del sindacato

Questo sindacato, nato nel 1959, si dedica alla tutela dei diritti e al miglioramento delle condizioni di lavoro del personale viaggiante, con particolare attenzione all’aggiornamento dello stato giuridico della categoria e alla risoluzione di problematiche specifiche del settore. Il SPV, inizialmente come associazione sindacale autonoma, ha poi confluito nella Confederazione OR.S.A., un’organizzazione sindacale che si pone come obiettivo la difesa del lavoro e dei diritti dei lavoratori, senza scopo di lucro. La Confederazione OR.S.A. si definisce come un’associazione democratica e socialmente impegnata. L’evento, organizzato dal Circolo Culturale “L’Agorà” di Reggio Calabria, rappresenta un’importante occasione per esplorare non solo la storia del Sindacato Autonomo Personale Viaggiante (SAPeV), ma anche il mondo delle relazioni industriali e il contesto socio-economico calabrese, visti attraverso gli occhi di una personalità impegnata attivamente sia nel sindacato che in ambito politico.

Chi è Enzo Rogolino

Ha ricoperto ruoli significativi a livello nazionale e regionale, iniziando la sua attività nel movimento scoutistico e proseguendo con una partecipazione attiva nei movimenti studenteschi e universitari. Nel corso della sua carriera, ha svolto incarichi negli enti locali di Reggio Calabria, tra cui Consigliere e Presidente di Circoscrizione (1980-1989) e Consigliere Provinciale (1998-2005), con deleghe all’assetto del territorio e ai rapporti con il Gruppo FS. Nell’ambito sindacale, sin dagli anni ’70, ha assunto ruoli di crescente responsabilità, contribuendo alla fondazione del SAPeV e attualmente ricoprendo la carica di Segretario Generale Confederale Calabria del sindacato ORSA. Queste, alcune delle cifre, che saranno oggetto di analisi, da parte del gradito ospite del sodalizio culturale reggino. La conversazione, organizzata dal sodalizio culturale reggino, sarà disponibile, sulle varie piattaforme Social Network presenti nella rete, a far data da lunedì 1 settembre.