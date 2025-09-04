Reggio Calabria, il 6 settembre la conferenza sulla Sacra Sindone “Il mistero che può illuminare il cuore”

StrettoWeb

Sabato 6 settembre 2025, alle ore 15:00, presso l’Hotel Excelsior di Reggio Calabria, si terrà la conferenza “Il mistero che può illuminare il cuore“. Il relatore sarà il professor Giulio Fanti, docente presso l’università di Padova, associato di misure meccaniche e termiche . E’ stato membro di gruppi internazionali per missioni spaziali quali missione Giotto, TSS-1, Mras ’94. Esperto Sindologo, è autore di più di un centinaio di lavori pubblicati su riviste Italiane e internazionali , oltre a libri didattici.

“Sarà un momento molto emozionante perchè ha la capacità e le prove con studi scientifici supportati da immagini e da test di ogni genere, che la Sacra Sindone ha davvero avvolto il corpo di Gesù Cristo. – afferma Roberto Richichi, organizzatore dell’evento insieme alla moglie Alina Lincu – Ci farà rivivere tutta la sofferenza che Gesù ha dovuto patire per la salvezza del mondo , cosi allo stesso modo sentire forte il momento della resurrezione. Considerando che l’evento sarà a numero chiuso invito tutti coloro che volessero partecipare di contattarmi al numero 3482455120 per riservare il posto“.