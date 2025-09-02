Reggio Calabria, il 3 settembre la presentazione della XIII edizione di Mediterranean Wellness – L’Era degli Eroi | INFO

La TXT Società Cooperativa Sociale, afferente al Sistema A.C.U. (Azione Cristiana Umanitaria) e fondata dal missionario cristiano Gilberto Perri, invita gli organi di informazione alla conferenza stampa di presentazione della XIII edizione di “Mediterranean Wellness – L’Era degli Eroi”, in programma dal 4 al 7 settembre presso l’Arena dello Stretto di Reggio Calabria.
L’iniziativa, realizzata con il contributo della Regione Calabria nell’ambito del PAC Calabria 2014-2020 – Fondo Unico Nazionale Turismo (FUNT), rientra nel Programma Estate Reggina 2025 ed è inserita nel cartellone ufficiale di Calabria Straordinaria. Durante la conferenza verranno illustrati il programma completo, gli ospiti e i momenti salienti della manifestazione.