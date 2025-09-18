Reggio Calabria, il 21 settembre “Visioni Sonore” al Teatro Cilea | INFO

E’ il primo concerto autunnale della XX Stagione Concertistica dell’Orchestra del Teatro Cilea, che ha già offerto concerti memorabili in città in inverno e primavera. Domenica 21 Settembre al Teatro Cilea – Foyer andrà in scena “Visioni Sonore”. Questo il titolo per delle prime esecuzioni assolute in Calabria di repertorio del 900 europeo caratteristico delle Sale da Concerto importanti in tutto il mondo.

Partendo dai Lieder Eines Fahrenden Gesellen di Gustav Mahler, al Pierrot Lunaire di Arnold Schoenberg, fino ai 5 Pieces for String, op. 44 di Paul Hindemith. Un viaggio musicale tra le pagine più rappresentative della musica cameristica austriaca e tedesca. Ad interpretare queste pagine la splendida voce internazionale del mezzosoprano reggino Chiara Tirotta, voce sempre più presente nei maggiori Teatri Lirici Europei.

Ad accompagnarla e ad eseguire il resto del programma sarà l’Orchestra del Teatro Cilea diretta da una bacchetta già nota ed apprezzata all’orchestra, il M° Maurizio Colasanti, che porterà la sua importante e prestigiosa esperienza al servizio della blasonata orchestra di Reggio Calabria. Biglietti in prevendita senza costi aggiuntivi presso La Bottega della Musica (Viale Amendola) o botteghino al Teatro Cilea a partire dalle ore 17.00. Appuntamento in città da non perdere.