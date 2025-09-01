Reggio Calabria, il 2 settembre l’incontro “Chiedete pace per Gerusalemme”

StrettoWeb

Martedì 2 settembre alle 18:30 al Villaggio dei Giovani si terrà l’incontro “Chiedete pace per Gerusalemme”, promosso da Attendiamoci nell’ambito della rassegna “Tutta un’Altra Estate”, parte dell’Estate Reggina 2025 e sostenuta dal Comune di Reggio Calabria. La riflessione sarà guidata da don Valerio Chiovaro, Assistente Spirituale di Attendiamoci, e si svolgerà con la partecipazione del MEIC – Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale, offrendo alla città un’occasione di confronto su Gerusalemme, simbolo delle contraddizioni del presente e segno di una pace sempre invocata e mai scontata.

Centrale anche il riferimento a Casa Kerigma, realtà educativa e culturale attiva proprio a Gerusalemme, autentico laboratorio di dialogo e speranza. In un tempo segnato da conflitti e divisioni, l’incontro vuole essere un invito a guardare a Gerusalemme come a un orizzonte universale: chiedere pace per quella città significa, in fondo, invocare un futuro più umano per ogni popolo e per ogni terra ferita.