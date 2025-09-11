Reggio Calabria, il 12 settembre l’inaugurazione di “Dialoghi e Visioni per la Pace” | INFO

Il Liceo artistico di Reggio Calabria inaugurerà giorno 12 settembre, alle ore 18:00, la mostra collettiva “Dialoghi e Visioni per la Pace”. La rassegna include opere che rivelano, attraverso originali partiture e linguaggi, il dramma di un mondo sempre più piegato alle logiche della violenza e dell’intolleranza, e, di conseguenza, l’aspirazione dell’uomo alla pace in un momento in cui i principi fondamentali della vita sono continuamente violati.

In mostra opere originali di artisti calabresi che appartengono a generazioni diverse e che vantano un curriculum di primissimo piano: Alessandro Allegra, Giuseppe Bonaccorso, Nino Bruno, Antonio Federico, Gabriel Giunta, Demetrio Giuffrè, Tony Giuffrè, Mr. Holyshit, Filippo Malice, Enrico Meo, Vincenzo Molinari, Maria Teresa Oliva, Tina Parisi, Gianfranco Scafidi, Nuccio Schepis, Rosaria Straffalaci, Gennaro Venanzi.

Il progetto espositivo rientra all’interno del bando “R Estate in periferia” del Comune di Reggio Calabria, vinto dall’Associazione Calabria Dietro le quinte, e che trova la collaborazione sinergica del Comitato di Quartiere “Ferrovieri-Pescatori” e l’Istituto Superiore Liceo Campanella – Preti-Frangipane insieme al MAAF (Museo d’Arte Alfonso Frangipane).

Durante l’evento, saranno contemplati dei momenti musicali con il contributo del gruppo “Melting Pot”. La rassegna sarà visitabile presso l’aula all’aperto Bianca Ripepi del Liceo Artistico di Reggio Calabria – plesso A. Frangipane.