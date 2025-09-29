Reggio Calabria, eletto il nuovo Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati

Il Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati della Città Metropolitana di Reggio Calabria Rosarno ha ufficialmente rinnovato, lo scorso 20 settembre 2025, il completamento del processo elettorale per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti. Il processo elettorale si è svolto in modo unanime e senza opposizioni, con le cariche assegnate per acclamazione. A guidare l’ente nel nuovo mandato sarà Liliana Cirillo alla Presidenza, affiancata dal Vicepresidente Francesco Bruzzese. Le funzioni di segreteria saranno svolte da Giuseppe Tarsitani, mentre la gestione economico-amministrativa è affidata a Giuseppe Leonello (tesoriere) e a Girolamo Fazari (consigliere).

Il Collegio dei Revisori dei Conti sarà composto da Antonio Riccardi, Nicola Scarfone, Andrea Tropea e Nicola Lentini, che metteranno a disposizione la propria esperienza e competenza per garantire rigore gestionale e correttezza amministrativa. Con questa nuova composizione, l’ente riafferma il suo ruolo strategico sul territorio come punto di riferimento per la professione dei Periti Agrari. Tra gli obiettivi prioritari vi sono il rafforzamento della formazione continua, l’innovazione tecnica e la tutela degli interessi degli iscritti.

Particolare attenzione sarà rivolta ai giovani che desiderano affacciarsi alla libera professione o che intendono arricchire il proprio percorso di studi con esperienze qualificanti. Il Collegio intende rappresentare non solo un organo istituzionale, ma anche una comunità accogliente e dinamica, capace di sostenere le nuove generazioni attraverso percorsi formativi, tirocini, aggiornamenti tecnico-scientifici e iniziative di inserimento nel mondo del lavoro. Gli eletti assumono da subito le proprie funzioni, garantendo la continuità delle attività e lo sviluppo di progetti utili al territorio e alla categoria.