Reggio Calabria, convenzione tra Università Mediterranea e Coni per i tirocini in Scienze Motorie e Diritto allo Sport | INFO

Si terrà giovedì 18 settembre 2025 alle ore 12:00, presso Palazzo Zani, Aula 1, la cerimonia ufficiale di firma della convenzione per le attività di tirocinio rivolte agli studenti del Corso di Studi in Scienze Motorie e Diritto dello Sport (CdS SMDS) dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria. L’accordo nasce dalla collaborazione tra l’Università Mediterranea, il CONI Calabria e il Dipartimento DIGIES (Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane), con l’obiettivo di offrire agli studenti nuove opportunità formative e professionalizzanti in ambito sportivo e giuridico.

Interventi previsti

Alla firma della convenzione interverranno:

Tino Scopelliti, Presidente CONI CR Calabria

Massimo Finocchiaro Castro, Direttore DIGIES

Vincenzo Caira, Direttore Scuola Regionale Sport CONI

Angela Busacca, Coordinatore CdS SMDS

Saranno inoltre presenti i rappresentanti degli studenti del corso di laurea:

Laura Rosace

Marco Chirico

Samuele Calunniato

Nicola Severino

Christian Romeo

Una collaborazione strategica per la formazione

L’accordo punta a consolidare il legame tra mondo accademico e realtà sportive, favorendo l’inserimento degli studenti in contesti operativi legati sia all’attività motoria che agli aspetti normativi dello sport. Grazie a questa convenzione, i futuri laureati avranno l’opportunità di acquisire competenze pratiche e di avvicinarsi al mondo professionale con esperienze dirette.