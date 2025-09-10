Reggio Calabria, come non procedono i lavori della Piscina Comunale: deserto alle spalle del Granillo | FOTO

Nessun operaio, nessun cantiere. L’area in cui dovrebbe sorgere la nuova Piscina Comunale è uno slargo abbandonato alle spalle dello stadio Oreste Granillo. Dopo anni di annunci trionfali del Comune, che sbandiera ai quattro venti interventi che dovrebbero essere normali in una città altrettanto normale, lo stato dell’arte racconta del nulla assoluto. Tutto fermo. Lo scenario è desolante. Ci sono solo foglie e sterpaglie che crescono indisturbate.

In teoria, perchè della pratica neanche l’ombra, nell’area dovrebbe sorgere una piscina di 25 metri da realizzare con 5 milioni di euro ottenuti attraverso la collaborazione fra Comune e Coni accedendo al finanziamento “Sport e Periferie”.