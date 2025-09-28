Reggio Calabria, causa maltempo rinviata la messa in scena di Antigone

A causa del maltempo rinviata la messa in scena va in scena “Antigone – Il sogno della farfalla”, scritto da Donatella Venuti con Maria Milasi e Americo Melchionda. L’evento si doveva svolgere presso l’Area Sacra Griso Laboccetta a Reggio Calabria. Lo spettacolo, scritto da Donatella Venuti, è liberamente tratto da La tomba di Antigone (1967), romanzo filosofico-poetico-teatrale della pensatrice spagnola Maria Zambrano, e porta in scena le voci della memoria e della coscienza collettiva.

Una produzione firmata Officine Jonike Arti

L’opera è prodotta da Officine Jonike Arti e interpretata da Maria Milasi e Americo Melchionda, due attori che hanno già dato vita a numerosi progetti di teatro di ricerca, tra cui il Globo Teatro Festival, che ha chiuso proprio in questi giorni la VI edizione. Con loro, il pubblico verrà guidato in un viaggio interiore e visionario che intreccia mito classico e istanze contemporanee, affrontando i temi universali del potere, della disobbedienza e della dignità.