Reggio Calabria: Capitaneria di Porto, Guardia Costiera e Museo celebrano i 160 anni del corpo attraverso una mostra | INFO

La Direzione Marittima di Reggio Calabria e il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria celebrano congiuntamente un anniversario di grande rilevanza: i 160 anni dell’istituzione del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera. Dalla mattinata di oggi fino a domenica 14 settembre 2025, presso piazza Paolo Orsi del Museo, è aperta al pubblico la mostra “Ancorati al passato con rotta verso il futuro”, un percorso espositivo che attraverso immagini artistiche e opere pittoriche ripercorre la storia e l’evoluzione del Corpo, istituzione profondamente radicata nel tessuto del Paese e custode di un patrimonio di valori, competenze e professionalità che da oltre un secolo e mezzo accompagnano la vita civile e marittima italiana.

L’esposizione, curata con la collaborazione dell’artista Leonardo Petrucci, propone un viaggio nel tempo attraverso una selezione di immagini elaborate con l’ausilio dell’intelligenza artificiale. L’artista ha scelto di reinterpretare i momenti salienti della storia delle Capitanerie di Porto adottando, di volta in volta, lo stile pittorico e il linguaggio artistico propri di ciascun periodo storico rappresentato. In questo modo i visitatori possono immergersi nelle diverse epoche, ritrovando nelle opere il sapore e le atmosfere di tempi lontani, restituite con sorprendente fedeltà e suggestione.

Ad arricchire l’allestimento, la mostra accoglie anche l’opera pittorica “Tra le onde ed il coraggio”, un olio su tela realizzato da un’artista reggina che omaggia la città e il Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera attraverso simboli ed elementi identitari fortemente evocativi. Con questo appuntamento, la Direzione Marittima e il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria intendono offrire alla cittadinanza e ai visitatori un’occasione di riflessione e condivisione, valorizzando un’eredità storica che appartiene a tutto il Paese e che guarda con fiducia al futuro.