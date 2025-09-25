Reggio Calabria, aperture straordinarie per Castello Aragonese e Pinacoteca Civica nel weekend

Il Settore Cultura del Comune di Reggio Calabria fa sapere anche che, nella giornata di sabato 27 settembre, rimarranno aperti straordinariamente sia il Castello Aragonese (dalle 14:30 alle 19:00 con ultimo ingresso alle 18:30) che la Pinacoteca Civica (orario continuato dalle 8:30 alle 18:30 con ultimo ingresso 17:45). Nella giornata di domenica 28 settembre sia il Castello Aragonese che la Pinacoteca Civica saranno visitabili dalle ore 9:00 alle ore 13:00 con ultimo ingresso alle ore 12:30. A differenza dei siti archeologici dell’Ipogeo e dell’Odeion di via XXIV Maggio, l’accesso ai siti Castello Aragonese e Pinacoteca Civica è regolamentato dalla delibera di C.C. n. 5/2018 applicando le tariffe previste dalla delibera di G. C. n. 2/2025.