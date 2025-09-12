Reggio Calabria, anche stasera il Sunsetland fa flop: Arena dello Stretto vuota | FOTO

Al netto di qualche ospite d’eccezione (citiamo tra gli altri gli Stadio, Francesco Facchinetti o i Boomdabash, questi ultimi però fischiati per la performance breve e in ritardo), il Sunsetland a Reggio Calabria si è rivelato un flop, così come evidenziato da StrettoWeb praticamente sin dal primo giorno. E anche stasera, una delle ultime – si chiuderà il 21 settembre – l’Arena dello Stretto è praticamente vuota. Come si suole dire: “lui se la canta e lui se la suona”. Non si contano neanche sulle dita di una mano – come si può vedere dall’immagine a corredo – le persone presenti. Forse neanche dieci.

L’evento, pur rappresentando un’idea innovativa, pecca nelle modalità, nelle tempistiche, negli orari e nel modo di proporla. E così, dall’inizio alla quasi fine, il bilancio è fortemente negativo.