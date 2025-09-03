Reggio Calabria, anche quest’anno il cantante Giovanni Amodeo ha omaggiato il fratello Enzo: le foto dello show “Sempre”

StrettoWeb

Per il secondo anno consecutivo, a Reggio Calabria, è andato in scena “Sempre”, lo spettacolo-omaggio dell’artista Giovanni Amodeo per ricordare il fratello Enzo. Lo show è andato in scena con numerosi ospiti e molte sorprese. Giovanni Amodeo, con la regia di Patrizia D’Orsi, ha confezionato un memorial per il fratello Enzo Amodeo, all’insegna della musica di alta qualità e di generi molto diversi: dal blues alla napoletana, dal rap al rock e molto altro ancora.