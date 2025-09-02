Reggio Calabria: al Teatro Cilea andrà in scena “La Traviata” di Giuseppe Verdi

StrettoWeb

L’appuntamento annuale ed immancabile con l’Opera Lirica per le scuole si rinnova come sempre e punta sull’opera lirica più eseguita al mondo: dal 17 al 20 Novembre andrà in scena “La Traviata”, l’opera più famosa in assoluto scritta dal compositore italiano più celebrato a livello planetario, Giuseppe Verdi. Scuole all’OPERA in collaborazione con l’Orchestra del Teatro “F. Cilea” di Reggio Calabria rinnova l’invito alle scuole di ogni ordine e grado della Calabria e della vicina Sicilia per quella che ormai è una tappa fissa nelle programmazioni delle uscite didattiche. Un appuntamento che rientra nella programmazione del Cilea Opera Festival (COF), con il sostegno del Ministero della Cultura – Dipartimento Generale dello Spettacolo.

Una produzione nuova, studiata e mirata, quella proposta dal Direttore Artistico e Musicale M° Alessandro Tirotta (anche M° Concertatore dell’opera) che saprà coinvolgere i giovani alla scoperta di una nuova opera, in un percorso di studio per le scuole ormai ampiamente riconosciuto anche a livello Ministeriale. Scuole all’OPERA ospita ogni anno migliaia di ragazzi, un pubblico sempre più entusiasta che interagisce col palcoscenico in quella che definiremmo “esperienza col melodramma”.

Scuole all’Opera punta sull’alta professionalità

La storia di Violetta, dell’amore sofferto ed infinito che trascende ogni impedimento e scioglie anche i cuori più rigidi. Il melodramma dei melodrammi che offrirà interazione col palcoscenico, tradizione e professionalità di caratura internazionale al servizio dell’opera e del nuovo pubblico, perché Scuole all’Opera punta sull’alta professionalità ed esperienza per promuovere cultura e stimolare nuovi interessi. Anche quest’anno sul palcoscenico nomi importanti della lirica nazionale con alle spalle carriere del calibro del Teatro alla Scala di Milano, dell’Arena di Verona, del Maggio Fiorentino, Teatro Massimo di Palermo, Teatro La Fenice di Venezia e ancora New York, Tokyo e molti altri teatri blasonati. Ecco il Cast dei protagonisti: Maria Francesca Mazzara (Violetta); Alfonso Zambuto (Alfredo Germont); Francesco Vultaggio (Giorgio Germont); Davide Benigno (Gastone); Gabriella Grassi (Flora); Alessandro Vargetto (Barone Duphol); Domenico Cagliuso (Marchese d’Obigny); Angelo Mazza (Dottore di Grenvil); Roberta Nassi (Annina); Domenico Santacroce (Giuseppe); Daniele Tirotta (Un domestico di Flora); Marcello Siclari (Un commissionario).

Accanto alla sempre presente Orchestra del Teatro Cilea il Coro Lirico Francesco Cilea. Spettacolo nuovo e affascinante per la Regia della poliedrica Chiara Tirotta. M° Collaboratore Grazia Maria Danieli; M° di Palcoscenico Rocco Catania; costumi “Sartoria Teatrale Stile d’Epoca”, costumista Renee’ Bruzzese. Allestimento scenico Giò Marra; Luci e Video DJ Dama Production; Scenografie e contenuti digitali ad opera dell’ITT Panella Vallauri; Servizi ed allestimenti di Palco MG Company. Segreteria di produzione: Katia Sapone; Direttore Organizzativo: Angela Battaglia.

Info: latraviata@scuoleallopera.it.