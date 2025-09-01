Reggio Calabria, al procuratore Gratteri la 34ª edizione del Premio Solidarietà

StrettoWeb

Venerdì 5 settembre presso il Parco Verde di Salice alle ore 19.00, sarà

celebrato il Premio Solidarietà Nello Vincelli, giunto alla sua 34^ edizione. Istituito nel 1991, quale riconoscimento ad una personalità

calabrese che si sia distinta in Italia e nel mondo non solo per qualità

professionali, ma soprattutto per quelle morali e per gesti concreti di

solidarietà, l’associazione Nuova Solidarietà, consegnerà il Premio al

Procuratore di Napoli, Nicola Gratteri. Un’ iniziativa culturale pensata negli anni novanta, ispirata ai valori autentici del vivere in comunità, attraverso la valorizzazione di momenti di formazione e promozione culturale finalizzati a recuperare ed esaltare l’ immagine più bella della Calabria.

Motivazione

Il Procuratore Gratteri, su proposta del comitato scientifico del

Premio, sarà premiato con la seguente motivazione: “Per il tenace ed

instancabile servizio nella Magistratura sul fronte della legalità e

della giustizia. Col suo impegno civile e professionale, sensibilizza

giovani e studenti, promuovendo la cultura del riscatto da ogni

sopraffazione sociale, con incontri e confronti costanti, nelle scuole e

nelle Università del nostro Paese. La sua testimonianza sostiene con

forza l’importanza dell’istruzione e dell’educazione quali fondamenta

irrinunciabili per costruire una società più giusta e, soprattutto, per

essere cittadini liberi e responsabili.”

Previsti i saluti del Presidente di Nuova Solidarietà Fortunato

Scopelliti, la presentazione del premiato a cura del Giudice dott.

Saverio Mannino, un intervento del Garante dei detenuti per la Regione

Calabria, Avv. Giovanna Russo, oltre ad un momento di confronto con il Procuratore Gratteri subito dopo la consegna del riconoscimento.

Allieterà la serata il Complesso bandistico ‘Euterpe’ diretto dal M°

Giuseppe Maira, con la partecipazione degli artisti Fulvio Cama, Lorenzo Albanese, Claudia Vadalà, insieme al Coro polifonico San Paolo diretto da Carmen Cantarella.