Reggio Calabria, al procuratore Gratteri la 34ª edizione del Premio Solidarietà

Venerdì 5 settembre presso il Parco Verde di Salice alle ore 19.00, sarà
celebrato il Premio Solidarietà Nello Vincelli, giunto alla sua 34^ edizione. Istituito nel 1991, quale riconoscimento ad una personalità
calabrese che si sia distinta in Italia e nel mondo non solo per qualità
professionali, ma soprattutto per quelle morali e per gesti concreti di
solidarietà, l’associazione Nuova Solidarietà, consegnerà il Premio al
Procuratore di Napoli, Nicola Gratteri. Un’ iniziativa culturale pensata negli anni novanta, ispirata ai valori autentici del vivere in comunità, attraverso la valorizzazione di momenti di formazione e promozione culturale finalizzati a recuperare ed esaltare l’ immagine più bella della Calabria.
Motivazione
Il Procuratore Gratteri, su proposta del comitato scientifico del
Premio, sarà premiato con la seguente motivazione: “Per il tenace ed
instancabile servizio nella Magistratura sul fronte della legalità e
della giustizia. Col suo impegno civile e professionale, sensibilizza
giovani e studenti, promuovendo la cultura del riscatto da ogni
sopraffazione sociale, con incontri e confronti costanti, nelle scuole e
nelle Università del nostro Paese. La sua testimonianza sostiene con
forza l’importanza dell’istruzione e dell’educazione quali fondamenta
irrinunciabili per costruire una società più giusta e, soprattutto, per
essere cittadini liberi e responsabili.”
Previsti i saluti del Presidente di Nuova Solidarietà Fortunato
Scopelliti, la presentazione del premiato a cura del Giudice dott.
Saverio Mannino, un intervento del Garante dei detenuti per la Regione
Calabria, Avv. Giovanna Russo, oltre ad un momento di confronto con il Procuratore Gratteri subito dopo la consegna del riconoscimento.
Allieterà la serata il Complesso bandistico ‘Euterpe’ diretto dal M°
Giuseppe Maira, con la partecipazione degli artisti Fulvio Cama, Lorenzo Albanese, Claudia Vadalà, insieme al Coro polifonico San Paolo diretto da Carmen Cantarella.