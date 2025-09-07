Reggio Calabria, “abbandono e degrado in alcune piazze ora che arriva Festa di Madonna”: la segnalazione

A ridosso della processione che attraverserà le principali vie della città in occasione della Festa della Madonna, arriva nuovamente alla redazione di StrettoWeb una segnalazione da parte di Giovanni Di Bella, cittadino attivo da tempo sul territorio. Una denuncia che si ripete e che purtroppo “conferma lo stato di abbandono e degrado” in cui versano “alcune delle piazze simbolo della città”, che dovrebbero essere un vanto e un punto di forza per residenti e turisti. “Mi chiedo – afferma Di Bella – quando verrà finalmente ripristinata la normalità in una piazza così bella, se solo fosse mantenuta con il decoro che merita” il riferimento a Piazza De Nava.

Nonostante la precedente segnalazione delle scorse settimane, “nessun intervento è stato effettuato”, lasciando intendere – secondo quanto riferito da alcuni cittadini – che agire ora equivarrebbe ad “ammettere l’incapacità gestionale” dell’ente amministrativo e manutentivo. “Ci si augura che, almeno in vista delle celebrazioni religiose, qualcuno intervenga con prontezza” per restituire dignità a un luogo tanto importante per la città e per la sua comunità.