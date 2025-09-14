Reggio Calabria, a un mese dalla riparazione si riapre la perdita d’acqua in via Lia | VIDEO

Asfaltata un mese fa, si riapre la perdita d'acqua in via Lia, diramazione vico Casalotto, a Reggio Calabria

Buco nell’asfalto, acqua che fuoriesce e pozzanghera che si forma. Il copione è il solito. E, in questo caso specifico, va aggiunto un “di nuovo”. Eh sì, perchè a un mese di distanza da quando era stata riasfaltata, si è riaperta la perdita d’acqua in via Lia, diramazione vico Casalotto a Reggio Calabria. La zona in questione si trova difronte all’archivio di Stato.

Nel video sottostante, segnalato alla redazione di StrettoWeb, si può verificare la situazione in attesa che il Comune risolva il problema una volta per tutte.

