Reggio Calabria, “11 Settembre: memoria, risposta e prevenzione”: presente il comandate che ha operato a Ground Zero

La città di Reggio Calabria si prepara a ospitare un evento di alto profilo e di estrema importanza per i professionisti del soccorso e della sicurezza. In occasione del 24° anniversario degli attentati che hanno sconvolto New York e il mondo intero, l’associazione Tactical Rescue Association, con il patrocinio della Città Metropolitana, ha organizzato il seminario specialistico “11 Settembre: memoria, risposta e prevenzione“.

L’appuntamento è fissato per l’11 settembre 2025, dalle 08:30 alle 13:30, presso l’Aula Magna “Italo Falcomatà” della Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi Mediterranea. L’evento non è una semplice commemorazione, ma un’analisi tecnica e operativa dei drammatici fatti dell’11 settembre 2001, con l’obiettivo di rafforzare la preparazione e la coordinazione tra i diversi corpi di sicurezza e soccorso.

Un’analisi specialistica e relatori di fama internazionale

Il seminario è stato concepito per essere un’esperienza formativa di altissimo livello, focalizzata sulle strategie operative, tattiche e umane messe in atto durante l’intervento al World Trade Center. L’accesso è strettamente riservato e limitato a un pubblico selezionato di professionisti del settore emergenziale: membri delle Forze Armate e di Polizia, Vigili del Fuoco, Aviation Security e altri specialisti accreditati. Tra i relatori, tre figure di spicco porteranno testimonianze e competenze uniche:

Comandante Robert Triozzi: ex Tenente dei Vigili del Fuoco di Harrison (New York) e attuale Comandante del “Fire Rescue Development Program (F.R.D.P.)”, Triozzi porterà la sua testimonianza diretta e la sua esperienza unica. Dopo gli attacchi, tornò a Ground Zero per supportare le complesse operazioni di soccorso e recupero. La sua analisi si concentrerà sulla gestione dell’emergenza, dalle operazioni antincendio all’evacuazione e al recupero dei sopravvissuti dopo il crollo.

Sovrintendente Capo Giovanni Sergi: Artificiere antisabotaggio in quiescenza della Polizia di Stato, fornirà una prospettiva cruciale sull’analisi dei retroscena criminali che hanno portato all’attacco.

Prof. Ing. Raffaele Pucinotti: Docente di Tecnica delle Costruzioni, spiegherà le dinamiche tecnico-strutturali che hanno portato al crollo delle Torri Gemelle.

Un’opportunità di formazione cruciale

L’evento è organizzato dalla TACTICAL RESCUE ASSOCIATION, associazione no-profit, licenziataria del prestigioso marchio T.E.C.C. (Tactical Emergency Casualty Care), specializzata nella formazione e consulenza per le Forze Armate, di Polizia e professionisti del soccorso; i loro corsi, come il TECC e quello di Esplosivistica e Antisabotaggio (corso erogato e certificato da Artificiere Antisabotaggio, riservato esclusivamente alle Forze Armate, di Polizia, ai Vigili del Fuoco e alla Aviation Security), rappresentano delle eccellenze nel campo della formazione.

Questo seminario rappresenta un’occasione imperdibile per riflettere sulle lezioni apprese e per rafforzare la preparazione di chi opera quotidianamente per la nostra sicurezza. La qualità dei relatori e la natura specialistica e riservata dell’evento lo rendono un appuntamento di inestimabile valore per il settore.