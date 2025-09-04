Randagismo a Gazzi e nei villaggi limitrofi: prosegue il monitoraggio del Comune di Messina

StrettoWeb

In merito alla vicenda della presenza di un raggruppamento di cani randagi nei villaggi di Gazzi, Rione Aldisio, Rione Gescal e Via Candore, l’Ufficio Randagismo del comune di Messina ha già effettuato diversi interventi a seguito delle segnalazioni pervenute. “Nei giorni scorsi – ricorda l’Assessore al Benessere Animale, Massimiliano Minutoli – è stato individuato il cane riconosciuto come capobranco, quello che aveva manifestato comportamenti ostili nei confronti dei felini, ed è attualmente sotto osservazione. Pertanto, la situazione è costantemente monitorata per verificare l’atteggiamento degli altri cani rimasti privi della loro guida”.

Si evidenzia inoltre che, fino ad ora, non è stata registrata alcuna aggressione nei confronti dei cittadini. I cani hanno manifestato atteggiamenti ostili soltanto nei confronti di alcuni gatti, senza mai rivolgere aggressività verso le persone. “In ragione della non pericolosità dei cani appurata fino ad oggi – conclude l’Assessore – stiamo procedendo con un attento monitoraggio, al fine di garantire sicurezza e tranquillità ai cittadini”.