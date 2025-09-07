Ragazze d’oro! L’Italia del volley femminile è Campione del Mondo: Turchia piegata al tie-break

Una finale da batticuore. Ma le azzurre sono d’oro! L’Italia di volley femminile è Campione del Mondo. Le azzurre di Velasco, già campionesse olimpiche in carica e vincitrici della Nations League, si prendono anche il Mondiale. Interrotto un digiuno che durava dal 2002! Paola Egonu e compagne si sono imposte soffrendo 3-2 (25-23, 13-25, 26-24, 19-25, 15-8) sulla Turchia del Ct italiano Daniele Santarelli, marito del libero azzurro Monica Di Gennaro. L’Italia femminile vince quindi 23 anni dopo il suo secondo mondiale e mette in fila il 36esimo successo consecutivo.

Turchia-Italia: la cronaca della finale

L’Italia dopo la battaglia contro il Brasile in semifinale, conquista un’altra sfida difficile, complicata, con tante difficoltà e una super Vargas che ha messo in serie difficoltà la ricezione azzurra. L’Italia inizia con un piglio differente rispetto alla semifinale contro il Brasile e vince il primo set dopo un inizio equilibrato, decisivo un doppio errore di Vargas, che portano le ragazze di Velasco al 25-23. Nel secondo parziale la Turchia di Santarelli parte con il piede sull’acceleratore e l’Italia ha un passaggio a vuoto con un set perso nettamente 25-13. Velasco tranquillizza le sue ragazze e nel terzo set si ricomincia a macinare gioco e punti, con lo scatto fino all’11-7. La Turchia recupera fino al 17-17 prima e sul 24-24 grazie ad un ace di Vargas, ma poi tocca alla Egonu che sul secondo set point sfodera anche lei un ace decisivo per il terzo parziale 24-26. L’Italia in calo anche all’inizio del quarto parziale con la Turchia che va avanti di sei punti, poi arriva ad un +8 per chiudere 25-19 e portare l’Italia al quinto set. Nel tie break le azzurre partono bene e si portano avanti per chiudere senza troppi affanni 15-8 aggiudicandosi il secondo mondiale della storia azzurra al femminile.