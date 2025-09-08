Pronti a conoscere il drago Zog? Il 9 settembre l’attesissimo evento per bambini al Waterfront | FOTO

Il 9 settembre, dalle 18:00 alle 19:45, il Waterfront di Reggio Calabria ospiterà l'evento gratuito di ih British School aperto ai bambini "Il Sogno di Zog"

Il sogno di Zog British School

Una serata speciale, dedicata ai bambini dai 6 ai 10 anni, totalmente gratuita e da passare in pieno centro città. Domani, martedì 9 settembre, presso il Waterfront, si terrà “Il Sogno di Zog“, l’evento organizzato da ih British School Reggio Calabria in vista della ripresa delle lezioni. Un ritorno a scuola che si veste di magia insieme a Zog, il draghetto curioso e simpatico nato dalla penna di Julia Donaldson.

Saranno presenti giochi interattivi, laboratori creativi e attività in lingua inglese, concepiti per stimolare la fantasia, rafforzare la fiducia in sé stessi e imparare divertendosi. Attraverso il gioco, i bambini potranno avvicinarsi alla lingua inglese in modo naturale, scoprendo nuove parole e suoni mentre vivono un’avventura incantata insieme a Zog.

L’evento, che anticipa gli Open Day dell’11 e del 12 settembre che si terranno presso la sede centrale della scuola in via Argine destro Annunziata n° 13 (Discesa Ponte Libertà), è utile per prendere contatto con la realtà ih British School Reggio Calabria, le loro famose e uniche attività all’aria aperta in cui far pratica solo ed esclusivamente in lingua inglese per abituare gli studenti, già da piccoli, a destreggiarsi con la lingua in contesti di vita reale, non solo con quaderni e banchi di scuola.

La partecipazione è gratuito, ma i posti sono limitati: è necessario prenotare a questo link: https://www.britishschoolrc.com/Pagina/opendays2025 per assicurarsi un posto in prima fila nel mondo dei sogni di Zog.

