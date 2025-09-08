Pronti a conoscere il drago Zog? Il 9 settembre l’attesissimo evento per bambini al Waterfront | FOTO

Una serata speciale, dedicata ai bambini dai 6 ai 10 anni, totalmente gratuita e da passare in pieno centro città. Domani, martedì 9 settembre, presso il Waterfront, si terrà “Il Sogno di Zog“, l’evento organizzato da ih British School Reggio Calabria in vista della ripresa delle lezioni. Un ritorno a scuola che si veste di magia insieme a Zog, il draghetto curioso e simpatico nato dalla penna di Julia Donaldson.

Saranno presenti giochi interattivi, laboratori creativi e attività in lingua inglese, concepiti per stimolare la fantasia, rafforzare la fiducia in sé stessi e imparare divertendosi. Attraverso il gioco, i bambini potranno avvicinarsi alla lingua inglese in modo naturale, scoprendo nuove parole e suoni mentre vivono un’avventura incantata insieme a Zog.

L’evento, che anticipa gli Open Day dell’11 e del 12 settembre che si terranno presso la sede centrale della scuola in via Argine destro Annunziata n° 13 (Discesa Ponte Libertà), è utile per prendere contatto con la realtà ih British School Reggio Calabria, le loro famose e uniche attività all’aria aperta in cui far pratica solo ed esclusivamente in lingua inglese per abituare gli studenti, già da piccoli, a destreggiarsi con la lingua in contesti di vita reale, non solo con quaderni e banchi di scuola.

La partecipazione è gratuito, ma i posti sono limitati: è necessario prenotare a questo link: https://www.britishschoolrc.com/Pagina/opendays2025 per assicurarsi un posto in prima fila nel mondo dei sogni di Zog.