Primo giorno di scuola a Reggio Calabria, Falcomatà agli studenti: “colorate i diari con i pastelli della vita”

“Con l’avvio di questo nuovo anno scolastico desidero rivolgere l’augurio più sincero ai ragazzi ed alle ragazze, alle loro famiglie, ad ogni insegnante e dirigente scolastico ed a tutto il personale che, instancabilmente, lavora ogni giorno nei nostri istituti“. Così, il sindaco Giuseppe Falcomatà nel giorno del primo rintocco di campanella che segna l’avvio dell’anno scolastico anche nella nostra città. “La scuola – dice il sindaco – è il cuore pulsante della nostra comunità, il luogo in cui i giovani imparano a conoscere il mondo, a crescere come cittadini responsabili e a coltivare i propri sogni. Per questo, prima di tutti, rivolgo un pensiero alle studentesse ed agli studenti che, quest’oggi, troveranno vecchie e nuove amicizie dentro le loro aule, insegnanti da cui apprendere sapere e conoscenza. E avranno zaini da riempire e diari da colorare coi pastelli della vita. A voi auguro di affrontare con entusiasmo e curiosità i giorni di studio, consapevoli che ogni piccolo passo vi porterà più vicini alle vostre aspirazioni“.

Quindi, il sindaco Falcomatà si rivolge alle famiglie, ringraziandole per “la fiducia ed il sostegno quotidiano che offrite ai vostri figli“. Agli insegnanti e ai dirigenti, poi, Falcomatà riserva la propria gratitudine per “la passione e la dedizione con cui guidate e accompagnate i ragazzi in questo cammino di crescita“.

Il sindaco prosegue dedicando un ringraziamento “a tutto il personale scolastico, spesso silenzioso ma fondamentale, perché garantisce servizi fondamentali ed ambienti accoglienti e sicuri“.

“La scuola – conclude Falcomatà – è un bene comune nel vero senso della parola. Investire energie, attenzione e cura nel sistema scolastico significa costruire un futuro migliore per tutti. Con questo spirito auguro a tutti un anno ricco di soddisfazioni, scoperte e nuove opportunità“.