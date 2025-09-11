Premio “Uomo e Donna dell’Anno Calabria e Reggini Doc”: i NOMI dei premiati

Anche quest’anno ritorna il Premio “Uomo e Donna dell’Anno Calabria” e “Uomo e Donna dell’Anno – Reggini doc”, promosso e organizzato dall’Accademia Culturale Fjord of Rhegium (Stretto di Messina), giunto alla 21 a Edizione. Il premio si propone di valorizzare e di porre all’attenzione dell’opinione pubblica le figure e le carriere di persone che danno lustro e prestigio alla Calabria e alla città di Reggio, affermandosi nei vari settori della scienza, della cultura, della medicina, dell’informazione e dell’imprenditoria.

Le personalità individuate dal Direttivo dell’Accademia che saranno premiate per l’anno 2025 sono:

Viviana Sacco – Imprenditrice – Donna dell’Anno Calabria

Vittorio Caminiti – Imprenditore – Uomo dell’Anno – Reggino doc

Stefano Poeta – Presidente Epap – Uomo dell’Anno Calabria

Le prestigiose targhe, realizzate dal M° Orafo Gerardo Sacco, saranno consegnate durante la manifestazione evento che si terrà sabato 20 Settembre alle ore 9,30, presso il Salone dei Lampadari – Palazzo San Giorgio di Reggio Calabria.