Premio Simpatia della Calabria 2025: il rettore Zimbalatti fra gli ospiti d’onore

Conto alla rovescia per il premio Simpatia della Calabria 2025, simbolo di valori e radici, collante emozionale con la tradizione dell’associazione “Incontriamoci Sempre Odv”, guidata da Pino Strati. La manifestazione, giunta alla sua diciottesima edizione, rappresenta un momento qualificante dell’impegno dell’associazione reggina e si svolgerà questo sabato con inizio alle 19:30 al circolo tennis Rocco Polimeni.

Ad essere insigniti con l’orologio da tasca Perseo, emblema della storia delle Mitiche FS revisionato con cura dal maestro Sebino Bellini, e con le creazioni orafe del testimonial e maestro Michele Affidato, saranno Rosella Postorino, scrittrice; Nicola Leone, rettore Unical; Maria Teresa Marafioti, primario Università Londra; Francesco Billari, rettore Università Bocconi; Giovanni Logiudice, maestro e decano dei pasticceri reggini e l’Azienda Ceramica Ferraro Vincenzo.

L’evento, condotto da Marco Mauro, avrà quale ospite d’onore, il Console Alessandro Mignini, in servizio al Consolato generale d’Italia a Londra e tante altre personalità: il rettore dell’Università Mediterranea, Giuseppe Zimbalatti; il cav. Pippo Callipo; il dott. Nuccio Caffo; il dott. Nuccio Macheda; il presidente del Consorzio del Bergamotto Ezio Pizzi; l’imprenditore Franco Tramontana; l’imprenditrice Consuelo Garzo; l’artista Mimmo Cavallaro; il dott Vincenzo Montemurro, presidente di Scilla Cuore; lo scrittore Mimmo Gangemi; il presidente Apar Antonello Fragomeni; il presidente Conpait Angelo Musolino, il Food Innovator Maestro Paolo Caridi ed una folta rappresentanza dei pasticceri della provincia reggina.

A qualificare il Premio Simpatia della Calabria 2025, è l’importanza dei saperi quale veicolo di crescita sociale e culturale del territorio. Era il 2022 quando l’associazione “Incontriamoci Sempre” premiava il rettore dell’università degli Studi Mediterranea, Giuseppe Zimbalatti. Oggi il riconoscimento arride ai rettori Francesco Billari e a Nicola Leone.

“Con il rettore Zimbalatti abbiamo aperto un’importante e doverosa finestra sull’alta formazione e le prospettive dei nostri giovani; un riconoscimento che ha colto nel segno – e ne siamo fieri – perché in questi anni la Mediterranea si è caratterizzata quale comunità inclusiva, con una didattica innovativa ed aggiornata, un’implementazione dei servizi ed un’interazione proficua con la società, con il tessuto economico e sociale. Ebbene, il rettore Zimbalatti sarà presente questa sera per testimoniare la sinergia tra gli Atenei per una crescita complessiva del sistema e la centralità di ogni singolo studente quale parte di un progetto di condivisione e di appartenenza“, sottolinea Pino Strati.