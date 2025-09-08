Premio Nazionale Demetra “Irene Tripodi” 2025, cerimonia di premiazione a Reggio Calabria: i NOMI dei premiati

Nel suggestivo scenario del Piazzale del Circolo del Tennis “Rocco Polimeni” di Reggio Calabria si è svolta la cerimonia di premiazione dell’ottava edizione del Premio Nazionale Demetra “Irene Tripodi”, a conclusione della prima edizione de Il Settembre di Demetra – Festival A.I.Par.C. di Cultura, Identità e Rinascita. La serata è stata introdotta dalla giornalista Eva Giumbo che, dopo i saluti al numeroso pubblico, ha invitato sul palco il dott. Salvatore Timpano, Presidente A.I.Par.C. Nazionale ETS. Timpano ha reso un commosso omaggio alla memoria di Irene Tripodi e ha invitato i presenti ad alzarsi per l’esecuzione degli inni: Inno di Mameli, Inno alla Gioia e Inno A.I.Par.C.
I saluti istituzionali
Hanno portato i loro saluti:
- Ezio Privitera, Presidente del Circolo del Tennis Rocco Polimeni;
- Francesco Romano, Presidente del Conservatorio di Musica Francesco Cilea;
- Lorenzo Labate, Presidente Confcommercio Reggio Calabria;
- Angelo Musolino, Presidente Nazionale CONPAIT;
- Gianfranco Pistorio, Ideatore e Presidente della Biennale di Messina.
A tutti è stata donata la medaglia dedicata a Demetra, coniata dall’artista Domenico Colella. La giovane allieva attrice
Rosalinda Doldo ha quindi recitato l’Inno a Demetra, tratto dagli Inni Omerici.
L’inizio della cerimonia di premiazione
La consegna dei premi ha avuto per riconoscimento una riproduzione della dea Demetra in ceramica bianca con finiture in oro zecchino, realizzata appositamente per il Premio Nazionale Demetra 2025 dall’artista reggina Elvira Sirio. Ogni premiazione è stata preceduta dalla proiezione di un video di presentazione e dalla lettura dei curricula a cura di Eva Giumbo.
I premiati dell’ottava edizione
La Commissione giudicatrice, presieduta dal dott. Salvatore Timpano, Presidente A.I.Par.C. Nazionale ETS, ha indicato le seguenti sei personalità:
- Sezione Archeologia
Premio a: Prof. Valentino Nizzo
Consegna: Dott.ssa Rossella Agostino, Direttore Dipartimento Archeologia A.I.Par.C.
- Sezione Cultura–Letteratura
Premio a: Dott. Carmine Abate
Consegna: Avv. Marina Neri, Direttore Dipartimento Cultura A.I.Par.C.
- Sezione Informazione e Giornalismo
Premio a: Dott. Francesco Verderami
Consegna: Tonino Raffa, Direttore Dipartimento Giornalismo, Informazione e Sport A.I.Par.C.
- Sezione Patrimonio Culturale materiale e immateriale – Etnoantropologia
Premio a: Prof.ssa Patrizia Giancotti
Consegna: Dott.ssa Rossella Agostino e Dott. Salvatore Timpano.
- Sezione Storia
Premio a: Prof. Luca Addante
Consegna: Prof. Giuseppe Caridi, Storico e Presidente del Comitato Scientifico A.I.Par.C. Nazionale.
- Sezione Università – Formazione – Educazione
Premio a: Prof. Aldo Maria Morace
Consegna: Prof. Franco Cernuto, Direttore del Dipartimento Università, Formazione, Educazione del Comitato Scientifico, e Dott. Salvatore Timpano.
Gli intermezzi musicali
La cerimonia è stata impreziosita dagli intermezzi musicali a cura del Conservatorio di Musica Francesco Cilea, con il duo Giuseppe Fratto (flauto traverso) e Rocco Catania (pianoforte). Dott. Salvatore Timpano. Presidente Associazione Italiana Parchi Culturali (A.I.Par.C.) Nazionale ETS.