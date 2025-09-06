Premio Nazionale Demetra 2025: il 7 settembre l’8ª edizione | INFO

A conclusione della prima edizione de Il Settembre di Demetra Festival A.I.Par.C. di Cultura, Identità e Rinascita, domenica 7 settembre 2025, nel suggestivo scenario del Piazzale del Circolo del Tennis “Rocco Polimeni” di Reggio Calabria si terrà la cerimonia di premiazione del Premio Nazionale Demetra “Irene Tripodi” giunto alla sua ottava edizione. Il Premio Demetra si inquadra nell’alveo del grande progetto A.I.Par.C. Nazionale ETS, finalizzato alla promozione socio-culturale del territorio italiano e alla rimozione delle criticità che ne ostacolano la crescita.
Nel corso della manifestazione verranno premiate sei eccellenze nazionali e/o internazionali che danno lustro alla nostra terra, alla Calabria o al Meridione in generale, nelle sezioni: Storia, Archeologia, Giornalismo-Informazione, Letteratura, Università Istruzione Formazione, Tutela del Patrimonio Culturale Materiale e Immateriale- Etnoantropologia. Il premio consiste in una riproduzione della dea Demetra, in ceramica bianca con finiture in oro zecchino, realizzata appositamente per il Premio Nazionale Demetra 2025 dall’artista reggina Elvira Sirio.
La Commissione giudicatrice, presieduta dal dott. Salvatore Timpano, Presidente A.I.Par.C. Nazionale ETS, ha indicato per questa ottava edizione le seguenti sei personalità:
- Sezione Archeologia: Prof. Valentino Nizzo
- Sezione Cultura-Letteratura: Dott. Carmine Abate
- Sezione Informazione e Giornalismo: Dott. Francesco Verderami
- Sezione Patrimonio culturale materiale ed immateriale
- Etnoantropologia: Prof.ssa Patrizia Giancotti
- Sezione Storia: Prof. Luca Addante
- Sezione Università-Formazione-educazione: Prof. Aldo Maria Morace
Completano il programma:
- Conio della monerta dedicata a Demetra ,a cura di Domenico Colella.(ore 19,00-21,15)
- MUSICA ED EMOZIONI con interventi musicali a cura del Conservatorio di Musica F. Cilea: Duo Giuseppe Fratto(flauto) e Rocco Catania(piano) e con la partecipazione di Rosalinda Doldo, allieva attrice.
- Consegna riconoscimenti speciali A.I.Par.C. Nazionale.
- Cerimoniera A.I.Par.C. Nazionale : Maria Rita Mallamaci
Conduce :Eva Giumbo.
INGRESSO LIBERO .