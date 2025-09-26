Poste Italiane partecipa con uno stand al Reggio Calabria Comics 2025

In occasione della seconda edizione di Reggio Calabria Comics, il festival del fumetto e della cultura pop in calendario dal 26 al 28 settembre presso il PalaBenvenuti di largo Botteghelle a Reggio Calabria. Nella postazione, aperta al pubblico nelle giornate della manifestazione dalle ore 10 alle 21 e con ingresso gratuito, saranno disponibili per tutti i visitatori e gli appassionati gli annulli e la cartolina dedicata ed altri prodotti filatelici.

Nell’occasione saranno in vendita anche le più recenti emissioni di francobolli insieme ai tradizionali prodotti come folder, pubblicazioni e tessere, cartoline, buste primo giorno, libri e raccoglitori per collezionisti. Per qualsiasi informazione o curiosità su tutto il mondo della filatelia è disponibile il sito filatelia.poste.it.