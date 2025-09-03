Polistena, venerdì manifestazione a sostegno della Comunità “Luigi Monti”

StrettoWeb

Venerdì 5 settembre 2025, dalle ore 17.30, presso la Comunità Luigi Monti di Polistena (via Vescovo Morabito, 17), si terrà la manifestazione pubblica “Radici e Orizzonti – Storie, volti e sogni di una Comunità che vive”, promossa dal “Comitato Spontaneo Pro Luigi Monti” con il sostegno di cittadini, associazioni, enti e istituzioni. L’iniziativa è stata organizzata a sostegno della Comunità Luigi Monti e contro la sua chiusura, annunciata nei giorni scorsi a causa dei ritardi annosi nei pagamenti che stanno mettendo a rischio la sopravvivenza della struttura. Una notizia che ha generato una forte e immediata reazione da parte del territorio, che si riconosce nel valore umano e sociale di questa realtà.

“La chiusura sarebbe una ferita profonda”

Il Comitato sottolinea come “la Comunità Luigi Monti non sia solo una struttura di accoglienza, ma una casa per bambini e ragazzi fragili , che qui hanno trovato e continuano a trovare cura, educazione e affetto. Si tratta di una realtà con quasi un secolo di storia, costruita grazie al sacrificio e alla dedizione di chi ha sempre operato al servizio degli ultimi”. Secondo il Comitato, la chiusura “non sarebbe soltanto un problema gestionale, ma rappresenterebbe una ferita profonda per l’intera comunità locale, che perderebbe un presidio di speranza e solidarietà. Per questo si chiede con forza alle istituzioni di garantire continuità nei finanziamenti e tempi certi nei pagamenti, affinché il lavoro educativo e sociale portato avanti finora non venga vanificato. La manifestazione sarà quindi non solo un momento di difesa della Comunità Luigi Monti, ma anche un’occasione per aprire un confronto più ampio sul futuro del welfare regionale. Grazie al contributo degli enti del Terzo Settore presenti, “Radici e Orizzonti” diventerà un laboratorio di idee e proposte concrete per riscrivere un modello di welfare più giusto, stabile e vicino ai bisogni reali delle persone”.

Alla manifestazione parteciperanno numerosi soggetti del mondo del sociale e della cooperazione, tra cui:

il Forum Regionale del Terzo Settore

Confcooperative

Legacoop

il CSV “Due Mari” di Reggio Calabria

Goel – Gruppo Cooperativo

la Confederazione CSVnet Calabria

la Comunità Progetto Sud

il Coordinamento Regionale dei Servizi per Minori

la Diocesi di Oppido Mamertina-Palmi

Il programma prevede testimonianze, interventi istituzionali, momenti di condivisione, musica e convivialità, a testimonianza di come la Comunità Luigi Monti sia sempre stata un luogo di incontro e di speranza. Il Comitato Spontaneo Pro Luigi Monti invita “tutta la cittadinanza a partecipare per affermare insieme che la Comunità Luigi Monti non deve chiudere e che, da Polistena, può partire un nuovo percorso per costruire un welfare regionale più equo e sostenibile”.