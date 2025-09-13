Polistena, le attività di settembre organizzate dall’associazione “Arte che parla APS”

Le attività di settembre organizzate dall’associazione Arte che parla APS: “Convegno sullo Spreco Alimentare: educare, prevenire, agire” e “Espressioni d’arte: Oltre la tela, dove l’anima si fa colore”. In una nota, la stessa associazione spiega nel dettaglio di cosa trattano i due eventi.

Convegno sullo Spreco Alimentare: educare, prevenire, agire

Il 20 settembre 2025, alle ore 9:30, presso l’Auditorium Comunale di Polistena (R.C.), si terrà il convegno “Spreco Alimentare: educare, prevenire, agire”, promosso dall’associazione Arte che Parla APS nell’ambito dell’Estate Culturale Polistenese 2025, con il patrocinio del Comune di Polistena. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di sensibilizzare studenti, famiglie e cittadini su un tema di grande attualità: la riduzione dello spreco alimentare e l’importanza di scelte consapevoli per la salute e l’ambiente.

Il programma prevede gli interventi di alcuni esperti: il dottor agronomo Antonio Frisina, che illustrerà il valore delle filiere corte e del legame con il territorio; il dott. Angelo Galluccio, biologo nutrizionista, che parlerà di corretta alimentazione e buone abitudini; l’assessore all’ambiente Marco Nasso, che affronterà le strategie di recupero e riuso per ridurre lo spreco. Il convegno sarà anche un momento di dialogo e confronto, con una challenge tra gli studenti della scuola secondaria di primo grado “Francesco Jerace – Capoluogo Brogna”, particolarmente coinvolti in un percorso di educazione alla cittadinanza attiva. L’ingresso è libero.

Espressioni d’arte: Oltre la tela, dove l’anima si fa colore

L’associazione di promozione sociale “Arte che Parla”, con il patrocinio del Comune di Polistena (R.C.), organizza, nell’ambito del progetto “Espressioni d’arte”, ideato dalla presidente e organizzatrice di eventi Simona Mileto, dalla socia e artista cosentina Marilena Cucunato, curatrice, e dalla socia Amalia Papasidero, responsabile della comunicazione, la mostra “Oltre la tela, dove l’anima si fa colore”, dell’artista Samantha Romeo.

L’esposizione, che avrà come poli tematici l’intimità delle relazioni umane e la vastità silenziosa della natura, racconterà il continuo movimento ricercato dall’artista che, sulla base di un’urgenza interiore, trasforma ogni singolo dipinto in un’esperienza condivisa. Non a caso le sue opere ricche di colori che, a seconda del soggetto, mutano di intensità e lucentezza, richiamando ora toni caldi ora toni freddi, donano emozioni e sensazioni profonde al visitatore, che può cogliere in esse anche l’uso delle texture e l’inserimento di elementi reali che ampliano la superficie pittorica, rendendo l’esperienza visiva anche tattile e sensoriale. Samantha riesce così a comunicare con linguaggi diversi la sua voglia di sperimentare, di esplorare per entrare in connessione con tutti, senza porre limiti e confini. Il vernissage si terrà a Polistena, presso la Casa Natale dei Jerace, in via Domenicani, sabato 20 settembre dalle ore 18:00 alle ore 20:00.

Sarà, poi, possibile visitare la personale secondo il seguente calendario: domenica 21, lunedì 22, mercoledì 24 e venerdì 26 settembre, dalle ore 18:00 alle ore 20:00. Il finissage si terrà sabato 27 settembre, dalle ore 18:00 alle ore 20:00. L’ingresso è gratuito.

Arte che Parla APS si presenta come una realtà dinamica e in evoluzione costante. Sin dalla sua fondazione nel 2019, l’associazione ha saputo coniugare attività formative, mostre ed eventi di sensibilizzazione, contribuendo a valorizzare il territorio di Polistena e dintorni a promuovere l’arte come strumento di inclusione e crescita sociale. Le campagne contro il bullismo e il cyberbullismo, le rassegne letterarie e il concorso annuale “Arte al Femminile” testimoniano l’impegno multidisciplinare e il costante aggiornamento verso le sfide educative e culturali della comunità. Appuntamento per il vernissage a sabato 20 settembre alle 18:00.